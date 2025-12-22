В РФ впервые внедрили систему мониторинга ручных операций для станций налива нефти

Благодаря системе автоматизируется контроль за действиями сотрудников и состоянием оборудования

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

ТОМСК, 22 декабря. /ТАСС/. Систему мониторинга ручных операций, которая автоматизирует контроль за действиями сотрудников, впервые внедрили на предприятия нефтедобычи в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-сужбе Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).

"В ТУСУРе завершили разработку системы интеллектуального видеомониторинга автоматизированной станции налива (АСН), предназначенной для контроля выполнения ручных операций, которые являются значимым фактором рисков нарушений и инцидентов на данных производственных объектах", - сообщили в вузе.

Благодаря системе автоматизируется контроль за действиями сотрудников и состоянием оборудования. Видео с камер на предприятии обрабатывается в реальном времени с помощью алгоритмов машинного обучения. На основе этого система подсказывает и предупреждает персонал о возможных проблемах. Система создает короткое видео - за 15 секунд до и после инцидента. Это помогает оператору быстро подтвердить факт нарушения и принять нужные решения.

"Осенью 2025 года мы провели тестирование конечного продукта на предприятии. По его итогам был заключен договор с компанией "Ойлтим" на его приобретение и внедрение. Можно отметить, что в первый месяц работы было выявлено более 200 отклонений от регламента разной степени значимости, что доказывает пользу от использования нашего продукта", - рассказал руководитель проекта и начальник отдела разработки и искусственного интеллекта Международной цифровой академии ТУСУРа Иван Тикшаев.

На основе штатных систем видеонаблюдения и автоматической системы налива нефти (АСН) создана система поддержки принятия управленческих решений при заправке автоцистерн. В будущем, если АСН начнет работать неправильно, система автоматически заблокирует подачу нефти или остановит ее, чтобы предотвратить опасные ситуации. Разработчики планируют модернизировать систему, чтобы она могла контролировать больше объектов и иметь новые функции. В Технопарке суверенных технологий партнеры и гости уже могут увидеть демо-версию системы.

Интеллектуальный видеомониторинг производственного процесса с применением технологий машинного обучения реализуется ТУСУРом как часть комплексного проекта "Создание моделей и алгоритмов анализа больших данных с целью предсказания технологических сбоев и выявления аномалий в системах управления и технологических процессах" программы "Приоритет 2030".