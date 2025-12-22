В РФ предложили мобильную систему на основе БПЛА для выявления загрязнений водоемов

Такой мониторинг сможет показать и бактериологическое загрязнение, отметили в пресс-службе НГТУ

НОВОСИБИРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Систему дистанционного мониторинга водных объектов при помощи мобильной лаборатории с несколькими БПЛА предложили в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Она по отбору проб позволит анализировать степень загрязнения водных объектов, сообщили в пресс-службе вуза.

По словам завкафедрой инженерных проблем экологии факультета летательных аппаратов Николая Громова, привычный подход к мониторингу, с непосредственным отбором проб воды, не позволяет оперативно выявлять нарушителей, поэтому было решено разработать систему дистанционного мониторинга водных объектов с помощью беспилотников с камерами для мультиспектрального анализа и программы обработки данных.

"Система представляет собой мобильную лабораторию с несколькими БПЛА, которые будут проводить дистанционный спектральный анализ и брать пробы. В результате мы получим сплошную карту водного объекта с динамикой его состояния", - приводит пресс-служба слова Громова.

По его словам, такой мониторинг способен показать и бактериологическое загрязнение. Уникальность разработки заключается в применении комплексного подхода к поиску незаконных сбросов. Система дистанционного мониторинга с помощью георадара, который зафиксирует проложенные под землей трубы, поможет обнаружить предприятие-нарушителя. Выход трубы под водой можно будет определить с помощью карты теплового загрязнения и повышения концентрации загрязняющих веществ. Кроме того, разработка подразумевает принципиально новый способ пробоотбора при мультиспектральном анализе, при котором приборная погрешность практически сведена к нулю. Прототип планируется представить к середине 2026 года.

"Микроорганизмы могут быть косвенным признаком наличия органических веществ, например, расположенного неподалеку целлюлозно-бумажного комбината. Кроме этого, мультиспектральный анализ позволит определить содержание соединений азота и фосфора - здесь речь уже про удобрения", - отметил Громов.

Ученый назвал в числе потенциальных заказчиков первой отечественной системы дистанционного мониторинга водных объектов Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, Росприроднадзор, Роспотребнадзор и крупные предприятия-водопользователи, которые могут понести значительные убытки от аварийных загрязнений.