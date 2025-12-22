В РФ впервые создали пластину "быстрых" детекторов для рентгеновских телескопов

Проект "Спектр-РГН" будет направлен на измерение спектральных и временных характеристик нейтронных звезд и черных дыр и отработку систем рентгеновской навигации

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Специалисты НИИМЭ и Института космических исследований РАН совместно разработали первую пластину быстродействующих детекторов рентгеновского излучения, необходимых для разработки инструментов для нового орбитального телескопа "Спектр-РГН". Об этом сообщил на всероссийской конференции "Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра 2025 (HEA-2025)" замдиректора ИКИ РАН Александр Лутовинов.

"В этом году мы начали работы по новому проекту "Спектр-РГН", который будет направлен на измерение спектральных и временных характеристик нейтронных звезд и черных дыр и отработку систем рентгеновской навигации. В его рамках мы начали трудиться над созданием отечественных быстродействующих детекторов совместно с коллегами из НИИМЭ. Недавно мы сделали большой шаг к этой цели и подготовили первую пластину быстродействующих детекторов", - заявил Лутовинов.

Как отмечал ранее директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, проект "Спектр-РГН" является преемником работающего сегодня на орбите орбитального телескопа "Спектр-РГ", который был выведен в космос в 2019 году. По текущим планам ученых, новый аппарат будет выведен на орбиту в 2032 году, помимо изучения рентгеновской Вселенной он также станет площадкой для отработки новых технологий космической навигации, использующих излучение объектов космоса для позиционирования в пространстве.