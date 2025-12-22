Курчатовский институт: РФ способна создавать космические ядерные энергоустановки

Президент Национального исследовательского центра Михаил Ковальчук отметил, что Россия в космосе имеет все необходимые компетенции и уникальный опыт

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россия сохранила все компетенции для создания космических ядерных энергоустановок, сообщил в интервью ТАСС президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук.

"Мы в космосе имеем все необходимые компетенции и уникальный опыт, в том числе в создании ядерных энергоустановок для космоса, - сказал он. - Еще в 1964 году в Курчатовском институте была создана первая в мире опытная космическая энергоустановка на атомном реакторе - "Ромашка". Она проработала тысячи часов на испытаниях и выработала большое количество электроэнергии, причем с прямым (без турбины) преобразованием тепла в электричество. Затем, в 1970-80-х годах, у нас в СССР десятилетиями эксплуатировались космические аппараты с ядерными энергоустановками: 32 спутника серии "Космос" были оснащены бортовыми реакторами "Бук" с термоэлектрическим преобразованием, два спутника - установками "Топаз" (с термоэмиссионным преобразованием). Они летали почти 20 лет, успешно выполняя задачи. Ни у одной другой страны подобного опыта просто нет". Ученый напомнил, что США в 1960-х тоже экспериментировали с ядерными установками для космоса, но после отставания от СССР в этой области "переключились на солнечные батареи и химию - так что прямых аналогов наших "Буков" и "Топазов" у США, Европы или Китая нет". "А мы этот научно-технический задел сохранили", - отметил Ковальчук.