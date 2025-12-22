Ковальчук призвал укреплять мировое лидерство России в атомной отрасли

Глава НИЦ "Курчатовский институт" отметил, что ученые центра совместно с Росатомом работают над целой линейкой инновационных проектов - от малых реакторов для удаленных территорий до новых установок термоядерного синтеза

Редакция сайта ТАСС

Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. России необходимо постоянно бежать вперед, укрепляя свое мировое лидерство в атомной отрасли через развитие двухкомпонентной ядерной энергетики с замкнутым топливным циклом, сказал в интервью ТАСС президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук.

Читайте также

Михаил Ковальчук: СССР 2.0 быть не может по определению

"Конечно, лидерство нужно не только удержать, но и развивать. Мир не стоит на месте. Мы сами создали вокруг себя конкурентную среду, распространяя ядерные технологии. Строя десятки блоков в Индии, Китае, на Ближнем Востоке, мы одновременно учим наших партнеров - со временем они тоже станут конкурентами. Те же индийцы и китайцы многому у нас научились - в их лунной программе, кстати, они сами признают, есть наш большой вклад. Поэтому, чтобы сохранять лидерство, единственное средство - двигаться вперед, бежать вперед. Постоянно придумывать новое, предлагать наиболее передовые решения", - сказал он.

Глава НИЦ "Курчатовский институт" отметил, что ученые центра совместно с Росатомом работают над целой линейкой инновационных проектов - от малых реакторов для удаленных территорий до новых установок термоядерного синтеза.

"Фактически мы вновь выступаем пионерами во многих направлениях, обеспечивая технологический суверенитет России. Следующий этап - тот самый "атомный проект 2.0". Проще говоря, это переход к двухкомпонентной ядерной энергетике с замкнутым топливным циклом, в которой существующие тепловые реакторы дополняются быстрыми реакторами нового поколения. Плюс к этому - использование термоядерного реактора (токамака) как источника нейтронов для наработки нового топлива. Это принципиально новая, экологически чистая, "зеленая" атомная энергетика будущего", - сказал он.