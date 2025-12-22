Пучок электронов с энергией 3 ГэВ перепустили в основное кольцо синхротрона СКИФ

Он станет основой для синхротронного излучения

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Пучок электронов с энергией 3 гигаэлектронвольта (ГэВ) на синхротроне "Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)" перепустили в основное накопительное кольцо установки. Он станет основой для синхротронного излучения, яркость которого будет рекордной в мире, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Под Новосибирском строится мегасайенс-установка, которая станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения, - Сибирский кольцевой источник фотонов. Он позволит "заглядывать внутрь" вещества, получать сверхточные данные о его структуре и поведении. Комплекс состоит из нескольких частей, а именно в основном накопительном кольце установки электронный пучок, проходя через магнитное поле поворотных магнитов или специализированных многополюсных устройств, генерирует синхротронное излучение.

"Пучок электронов с энергией 3 гигаэлектронвольта (ГэВ) перепущен из бустерного синхротрона через 220-метровый транспортный канал в накопительное кольцо. Положение и размер пучка зафиксированы люминофорным датчиком", - говорится в сообщении.

По словам Евгения Левичева, директора Центра коллективного пользования ЦКП (СКИФ), этот результат стал возможен благодаря коллективным слаженным действиям ученых и инженеров. "Теперь мы можем с уверенностью вести пусконаладку всех систем, обеспечивающих круглосуточную и круглогодичную работу накопителя", - привели его слова в пресс-службе центра.

Из накопителя синхротронное излучение выводится на экспериментальные станции, где ученые будут использовать его для проведения исследований. Как уточнили в пресс-службе СКИФ, оборудование накопителя уже расставлено в тоннеле - специальным образом спроектированном помещении, оснащенном термостабилизацией, системой пожарной и радиационной безопасности. Кольцо накопителя общим периметром 476 м состоит из 112 "звеньев" - специальных подставок с магнитно-вакуумными сборками. Также в составе кольца - высокочастотные резонаторы, которые позволяют поддерживать рабочую энергию пучка. "Для обеспечения работы этого оборудования создана сервисная зона, где располагается управляющая электроника и высокочастотные усилители мощности. Кроме того, в тоннеле накопителя в проектное положение выставлены фронтенды - комплексы для вывода синхротронного излучения из накопителя на экспериментальные станции", - добавили там.

Запуск СКИФ был перенесен с 2024 года на конец 2025. По информации заказчика строительства - Института катализа СО РАН - в середине ноября готовность комплекса составляла более 95%.