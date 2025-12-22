ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Российская разработка позволит точнее диагностировать деменцию

Ученый Александр Петухов создает квантовые модели когнитивной активности мозга, чтобы лучше понимать его структурные и функциональные особенности
15:01
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Диагностика деменции в России может стать более эффективной благодаря разработке победителя конкурса "Лидеры России" Александра Петухова. Он создает квантовые модели когнитивной активности мозга, чтобы лучше понимать его структурные и функциональные особенности, сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса.

"Разработка суперфиналиста "Лидеров России" позволит эффективнее диагностировать деменцию. Испытуемым давали внешние информационные стимулы (позитивные и негативные) в различных комбинациях, после чего замерялась их реакция, в том числе на физиологическом уровне. В итоге удалось подтвердить адекватность модели. Первые тесты в рамках исследования успешно прошли, требуется еще ряд экспериментов, чтобы внедрить метод в диагностику реальных заболеваний", - говорится в сообщении.

Победитель третьего сезона "Лидеров России" президентской платформы "Россия - страна возможностей", научный руководитель научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ) Нижегородской области, директор по науке АНО "Неймарк" Петухов занимается разработкой моделей когнитивной активности мозга - в перспективе они позволят лечить нейрозаболевания. Для этого лидер использует набор правил и определений квантовой механики.

"Когнитивные процессы в человеческом мозге, то есть наш разум, можно описать как динамику большого количества информационных объектов - мы их называем информационными образами. То, как осуществляется наша мыслительная деятельность, а мыслим мы образами, а не кодом, очень похоже на поведение большого количества частиц в квантовой яме. Поведение же данных частиц при внешнем воздействии моделирует наш ответ, реакцию на внешние информационные стимулы, что можно хорошо проверить экспериментально. Обычными математическими правилами и формулами такие особенности не опишешь. Кванты обладают рядом уникальных свойств, что позволяет дать более близкие аналогии в моделировании для различных когнитивных эффектов и свойств", - заявил Петухов, чьи слова приводятся в сообщении.

Формирование такой модели позволит точно и беспристрастно диагностировать ряд заболеваний, поскольку нередки случаи, когда болезнь искажается интерпретацией врача. Соответствующее программное обеспечение на ее основе и данные обследований, например, с помощью электроэнцефалографии, могут решить данную проблему. Кроме того, отработка на модели разных сценариев болезни позволяет точнее прогнозировать ее развитие у пациентов.

