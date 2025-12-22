В Крыму обнаружили новый сорт белой акации

Он получил название "Крымская весна"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Специалисты Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского обнаружили в Крыму и описали новый сорт робинии, или белой акации, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Сорт получил название "Крымская весна".

"Во время одной из экспедиций я обнаружил в Джанкойском районе редчайшую пестролистную форму робинии, которая у нас в народе называется "белая акация". Помните: "Белой акации гроздья душистые"? Это как раз про робинию. На листьях нового сорта имеется яркий рисунок в виде бело-желтых и светло-зеленых пятен, что выглядит весьма красиво", - рассказал руководитель исследования, заведующий кафедрой биохимии Константин Ефетов, которого цитирует пресс-служба.

Профессор Ефетов и его коллега, профессор кафедры лесного дела и садово-паркового строительства Агротехнологической академии КФУ Андрей Ена, описали новый сорт, назвав его "Крымская Весна" в честь исторических событий. Результаты опубликованы в научном журнале Ecologica Montenegrina.

Интерес к открытию, в частности, проявил заведующий лабораторией декоративных растений Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина Российской академии наук Александр Кабанов. По данным пресс-службы, он отметил, что выявление новых, устойчивых к засушливым условиям декоративных форм может способствовать расширению культурной флоры крымского региона, а использование сорта "Крымская Весна" в озеленении может значительно повысить привлекательность и комфорт городской среды.