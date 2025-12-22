Раскрыт механизм повышения риска развития рака печени при питании жирной пищей

Такое питание заставляет значительную часть гепатоцитов, клеток печени, переходить в состояние, в котором они приобретают многие свойства стволовых клеток, что помогает им выживать, но повышает риск развития опухолей

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Vincent Yu

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Американские молекулярные биологи обнаружили, что питание жирной пищей заставляет значительную часть гепатоцитов, клеток печени, переходить в состояние, в котором они приобретают многие свойства стволовых клеток. Это помогает им выживать, но повышает риск развития опухолей, сообщила пресс-служба Массачусетского технологического института (MIT).

"Мы обнаружили, что постоянное попадание в условия клеточного стресса, такие как питание жирной пищей, заставляет гепатоциты менять свою жизнедеятельность таким образом, что шансы на их выживание повышаются с одновременным повышением уязвимости печени к онкогенезу. Раскрытие связанных с этим молекулярных "мишеней" и более полное понимание этих перемен поможет нам разработать новые подходы для борьбы с раком печени", - заявил профессор MIT Алекс Шалек, чьи слова приводит пресс-служба института.

По оценкам экспертов ВОЗ, различные формы рака печени ежегодно диагностируются у примерно 866 тыс. человек, что делает эту вариацию злокачественных опухолей одной из самых распространенных форм новообразований на Земле. Помимо гепатита и отравлений, одной из самых частых причин его развития считается стеатоз, жировая болезнь печени, причины чего не были до конца изучены.

Для раскрытия молекулярных механизмов развития рака у носителей жировой болезни печени ученые вызывали ее аналог у мышей и проследили, как развитие стеатоза повлияло на жизнедеятельность гепатоцитов. Для этого они периодически брали пробы этих клеток из тела грызунов по мере развития болезни, извлекали из них молекулы РНК и отслеживали при их помощи уровень активности отдельных генов.

Эти замеры показали, что длительный клеточный стресс, связанный с питанием жирной пищей, приводил к активации генов BCL2L1, SOX4 и других участков ДНК, связанных с регенерацией, подавлением программ клеточного самоуничтожения и формированием новых клеток. При этом ученые зафиксировали снижение активности гена HNF4A, HMGCS2 и ряда других сегментов генома, отвечающих за жизнедеятельность "взрослых" клеток печени, в результате чего гепатоциты начали "забывать" свои функции и приобретать ряд черт стволовых клеток.

Схожие изменения в работе генов, по словам исследователей, были выявлены в раковых клетках, извлеченных из печени пациентов, причем чем более активными были гены, "включаемые" жирной диетой, тем более агрессивными и опасными для здоровья были эти новообразования. Понимание этого, как надеются исследователи, позволит создать новые методики ранней диагностики рака печени, а также более действенные и избирательные подходы по его лечению.