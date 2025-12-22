ИКИ РАН: рентгеновский телескоп eROSITA обнаружил более 1 млн источников

Из них "примерно 20% - это звезды, а 80% - это аккрецирующие сверхмассивные черные дыры во Вселенной", рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Марат Гильфанов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Немецкий телескоп eROSITA по итогам более чем двух лет работы обнаружил более 1 млн рентгеновских источников на восточной Галактической полусфере - части неба, за обработку которой отвечают российские ученые. Об этом сообщил академик РАН, главный научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Марат Гильфанов на всероссийской конференции "Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра 2025 (HEA-2025)".

По его словам, российским ученым с помощью телескопа eROSITA на борту российской космической обсерватории "Спектр-РГ" удалось зафиксировать более 1 млн квазаров, источником энергии в которых является аккреция вещества на сверхмассивные черные дыры, 240 тыс. звезд и 30 тыс. галактик за два года его работы.

"Точечные источники на рентгеновской карте неба, составленной по данным с телескопа eROSITA - это в основном квазары. Примерно 20% - это звезды, а 80% - это аккрецирующие сверхмассивные черные дыры во Вселенной", - уточнил Гильфанов.

Изначально ученые России и Германии в рамках научной программы проекта планировали выполнить восемь полных обзоров неба при помощи телескопа eROSITA, но из-за перевода германского телескопа в 2022 году в "спящий режим" ему удалось завершить только четыре обзора, а незавершенный пятый обзор покрыл лишь 38% неба, добавил ученый.

О "Спектре-РГ" и телескопе eROSITA

Космический аппарат "Спектр-РГ" разработан в НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос). Он создан с участием Германии в рамках федеральной космической программы России по заказу РАН. Обсерватория наблюдает небо в рентгеновском диапазоне с высокими чувствительностью и угловым разрешением. Она была запущена 13 июля 2019 года, а в конце октября того же года успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2.

На борту "Спектра-РГ" находятся два телескопа: российский ART-XC имени М. Н. Павлинского и германский eROSITA. Вместе они осуществили четыре полных осмотра небесной сферы и в декабре 2021 приступили к пятому. В конце февраля 2022 года германская сторона из-за ситуации на Украине отключила свой телескоп, переведя его в безопасный режим, а ART-XC начал глубокий обзор плоскости нашей галактики. Он был завершен осенью 2023 года, после чего российский телескоп возобновил программу обзора всего неба. Пятый полный скан был завершен 24 апреля 2024 года, сейчас идет восьмой.