ИКИ РАН: российский телескоп завершит восьмой обзор всего неба 28 декабря

Благодаря новой стратегии ученые получат "более-менее глубокий обзор" Большого Магелланова Облака, сообщил замдиректора ИКИ РАН Александр Лутовинов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российский телескоп ART-XC им. М. Н. Павлинского на борту космической обсерватории "Спектр-РГ", запущенной в 2019 году, завершит восьмой полный скан всего неба 28 декабря. Об этом сообщил на всероссийской конференции "Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра 2025 (HEA-2025)" замдиректора ИКИ РАН, член-корреспондент РАН Александр Лутовинов.

"Обзор всего неба: завершен обзор №7, обзор №8 будет завершен 28 декабря", - говорилось в выступлении Лутовинова.

По его словам, специалисты заканчивают обзор неба цикла 2023-2025 годов. Благодаря новой стратегии, помимо него, ученые получат "более-менее глубокий обзор" Большого Магелланова Облака.

Среди результатов наблюдений российского телескопа ART-XC в 2025 году он назвал открытие мощного квазара в относительно близкой Вселенной, скрытого от наблюдателя большой толщей пыли и газа, первое картографирование диффузного излучения центральной области галактики в рентгеновских лучах. Наряду с обзором всего неба наблюдения проводились в режиме сканирований и точечных наблюдений. Сейчас формируется программа наблюдений для 2026 года, также планируются совместные работы с такими орбитальными обсерваториями, как американская IXPE, китайскими HXMT, Einstein Probe и другими. "Буквально через несколько дней у нас будут совместные наблюдения с обсерваторией IXPE", - отметил Лутовинов.

О "Спектре-РГ"

Космическая обсерватория "Спектр-РГ" разработана в НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос). Она создана с участием Германии в рамках федеральной космической программы России по заказу РАН. Обсерватория наблюдает небо в рентгеновском диапазоне с высокими чувствительностью и угловым разрешением. "Спектр-РГ" была запущена 13 июля 2019 года, а в конце октября того же года успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2.

На борту космической обсерватории находятся два телескопа: российский ART-XC имени М. Н. Павлинского и германский Erosita. Вместе они осуществили четыре полных осмотра небесной сферы и в декабре 2021 приступили к пятому. В конце февраля 2022 года германская сторона из-за ситуации на Украине отключила свой телескоп, переведя его в безопасный режим, а ART-XC начал глубокий обзор плоскости нашей галактики. Он был завершен осенью 2023 года, после чего российский телескоп возобновил программу обзора всего неба. Пятый полный скан был завершен 24 апреля 2024 года, сейчас идет восьмой.