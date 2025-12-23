Глава СО РАН предложил создать музей науки и техники в Академгородке

Чтобы ускорить запуск проекта, необходима помощь федерального центра, отметил Валентин Пармон

Председатель СО РАН Валентин Пармон © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Современный музей науки и техники необходимо создать в новосибирском Академгородке для привлечения молодых ученых. Таким мнением поделился с ТАСС председатель Сибирского отделения РАН, академик Валентин Пармон.

"Академгородок и Новосибирск заслуживают создание большого современного музея науки и технологий. Есть предварительные договоренности, что это мы можем делать вместе с Политехническим музеем, центральным нашим (один из старейших научно технических музеев мира, расположен в Москве)", - сказал он.

По словам Пармона, у Сибирского отделения РАН есть варианты площадок, где мог бы разместиться музей, однако необходима помощь федерального центра для того, чтобы ускорить запуск такого проекта. "У нас есть предпроекты и желающие этим делом заниматься", - пояснил он.

Также глава СО РАН для улучшения инфраструктуры для молодых ученых попросил ускорить строительство железнодорожной платформы "Университетская" и спортивного комплекса для детей в Академгородке.

В пятницу, 19 декабря, журналист из Новосибирска во время прямой линии президента РФ, совмещенной с пресс-конференцией, рассказал о завершении мегасайенс-установки "СКИФ" под Новосибирском и спросил Владимира Путина о том, что позволит привлекать молодых ученых к работе на ней.

Новосибирский Академгородок играет ключевую роль в научной жизни России как один из крупнейших исследовательских центров за Уралом. Сегодня здесь функционируют более 30 научных институтов. В совокупности эти организации объединяют свыше 10 тысяч научных сотрудников и специалистов, ведущих исследования в области физики, математики, биологии, химии и информационных технологий.