В Приморском океанариуме впервые вырастили потомство морских коньков

Как сообщили в пресс-службе, молодняк уже сопоставим по размеру со взрослыми коньками

ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря. /ТАСС/. Биологи отдела содержания гидробионтов дальневосточных морей Приморского океанариума смогли впервые вырастить потомство морских коньков. Об этом сообщили в пресс-службе Приморского океанариума.

"Биологам Приморского океанариума впервые удалось вырастить потомство морских коньков. Молодняку длинноносых морских коньков Hippocampus reidi исполнилось девять месяцев. Специалисты отдела содержания гидробионтов дальневосточных морей долго не рассказывали об успешном окончании эксперимента по вполне понятной причине: несмотря на то, что морские коньки легко дают потомство, выживаемость их мальков низка как в природе, так и в искусственных условиях", - рассказали там.

В пресс-службе отметили, что предыдущие попытки размножения не принесли желаемого результата.

"Сейчас наша "молодежь" сопоставима по размеру со взрослыми коньками, и скоро сама будет готова стать родителями. Они прекрасно себя чувствуют и отлично кушают. Обычно по мере роста возникают и проблемы с кормлением, так как меняется размер пищи, а в наших водах, в отличие от тропических, нет большого разнообразия зоопланктона. Поэтому нам как-то приходится выкручиваться, и сейчас наши конечки уже едят артемию, выращенную в нашем секторе культивирования живых кормов, и мороженую мизиду", - рассказал старший специалист отдела содержания гидробионтов дальневосточных морей Анатолий Соколов.

Насчитывается более 50 видов морских коньков, обитающих в тропических и умеренных широтах Мирового океана. Большинство из них находится в статусе "уязвимые" или "исчезающие" и нуждаются в охране.