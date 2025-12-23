В Поморье внедрили высокоточную фьюжн-биопсию для диагностики рака простаты

Способ совмещает данные МРТ и УЗИ и позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях

АРХАНГЕЛЬСК, 23 декабря. /ТАСС/. Высокоточный метод диагностики рака предстательной железы, фьюжн-биопсию, внедрили в Архангельской области, рассказал ТАСС руководитель урологического центра Первой городской клинической больницы им. Е.Е. Волосевич, главный внештатный уролог Минздрава Архангельской области Максим Савельев. Способ совмещает данные МРТ и УЗИ и позволяет выявлять рак на ранних стадиях.

"Фьюжн-биопсия - это метод для прицельной и высокоточной диагностики рака, мы его используем в диагностике рака предстательной железы. У нас бы приобретен аппарат, дорогостоящее оборудование, которое позволяет совместить ультразвуковую картинку и данные МРТ. И когда совмещаем, прицельно находим тот очаг, который нам нужен. Если при обычной биопсии выявляемость 60-70% считается хорошей, то в фьюжн-биопсии она на порядок выше, это как лупа и микроскоп, если образно сравнить", - сказал Савельев.

При подозрении на рак пациенту сначала делают магнитно-резонансную томографию, где фиксируют потенциальные патологические очаги. Затем компьютерная программа совмещает данные МРТ с УЗИ-изображением в реальном времени. Врач ориентируется на эту картинку, делает прокол прицельно и берет образец из четко обозначенной точки. "Мы в онлайн-режиме находим тот очаг, который видели доктора на МРТ. И мы из него прицельно берем биопсию", - пояснил собеседник агентства.

Как говорит врач, единственный недостаток фьюжн-биопсии в том, что процедура выполняется под наркозом, в отличие от традиционной биопсии, которую обычно проводят под местной анестезией. Но при этом у хирургов есть возможность провести манипуляции через разные доступы: промежностный или трансректальный, что повышает точность диагностики.

По словам Савельева, в Архангельской области высокая распространенность рака, в том числе - простаты, во многом потому, что таких пациентов хорошо выявляют на ранних стадиях развития заболевания. "У нас уже не так много пациентов на запущенных стадиях. В чем важность ранней диагностики рака предстательной железы: сейчас это все прекрасно лечится. Отдаленные результаты очень хороши, у пациентов после лечения высокая продолжительность жизни и высокое качество жизни", - добавил он.