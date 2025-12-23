В МГУ предложили использовать в новых вакцинах наношарики из вируса картофеля

Подобные безопасные для организма контейнеры для активных веществ в будущем могут стать основой для вакцин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Специалисты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова разработали сферические наночастицы из нитевидного вируса картофеля. Такие безопасные для организма контейнеры для активных веществ могут стать основой следующих поколений вакцин, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Нитевидный Х-вирус картофеля поражает не только эту культуру, но и еще более 200 видов растений. В последние годы ученые все чаще рассматривают этот и другие вирусы в качестве перспективного материала для развития бионанотехнологий, так как он безопасен для человека и способен к самосборке в строго определенные структуры. Превратить его в такие частицы можно с помощью нагрева. Исследователи МГУ создали и с помощью атомно-силовой микроскопии подробно изучили наносферы, способные стать контейнерами для лекарств.

"Авторы показали, как время термической обработки и концентрация вируса влияют на этот процесс, и подтвердили стабильность полученных частиц. <…> [Они] могут служить универсальными контейнерами для доставки лекарств или основой для новых вакцин", - сообщили ТАСС в университете.

По словам профессора биологического факультета МГУ Николая Никитина, наносферы "можно декорировать различными антигенами патогенов человека и животных, используя в качестве новых вакцинных препаратов".

"Важным результатом стала стабильность полученных сфер: в отличие от исходных нитей, они не деформируются при контакте с механическим зондом микроскопа, что критически важно для их практического применения", - пояснили в пресс-службе университета.

Исследования проводились в рамках работы Междисциплинарной научно-образовательной школы МГУ "Молекулярные технологии живых систем и синтетическая биология". Результаты работы опубликованы в журнале "Наноиндустрия".