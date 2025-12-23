В МЭИ разработали новый ГОСТ для повышения качества электроэнергии

Его будут применять сетевые компании, потребители, надзорные и проектные организации, сообщает пресс-служба вуза

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского университета "МЭИ" разработали новый государственный стандарт (ГОСТ), который регулирует уровень гармоничных искажений и несимметрии тока, возникающие при работе промышленного оборудования, что позволяет выявлять источники ухудшения качества электроэнергии и предотвращать помехи. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

"Ученые Национального исследовательского университета "МЭИ" разработали новый государственный стандарт ГОСТ Р 72176-2025 "Электромагнитная совместимость. Нормы гармонических составляющих и составляющих обратной последовательности тока в сетях общего назначения среднего и высокого напряжения". <…> Стандарт регулирует уровень гармонических искажений и несимметрии тока, которые возникают из-за работы промышленного оборудования: электрических железных дорог, дуговых печей, силовых преобразователей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый стандарт будет применяться сетевыми компаниями, потребителями, надзорными и проектными организациями. Он позволит выявлять источники ухудшения качества электроэнергии и планировать меры по подавлению помех еще на этапе подключения новых промышленных объектов.

"Труд наших ученых способствует повышению не только качества электроэнергии, но и общей надежности энергосистем страны. Мы уверены, что совместная работа над современными стандартами поможет создать более устойчивую, эффективную и безопасную энергетическую инфраструктуру", - приводятся в сообщении слова ректора НИУ "МЭИ" Николая Рогалева.

Уточняется, что стандарт уже утвержден и введен в действие приказом Росстандарта. Работа была выполнена по запросу ПАО "Россети" под руководством директора института электроэнергетики НИУ "МЭИ" Владимира Тульского.