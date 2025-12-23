ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Создан робот для автоматизированной разработки новых антибиотиков

Такая система помогла за неделю открыть ранее неизвестную молекулу, способную подавлять рост стойкого к антибиотикам стафилококка
10:03
© Dan Kitwood/ Getty Images/ Cancer Research UK

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Британские химики создали систему, способную без участия человека синтезировать сотни вариаций антибиотиков на базе ионов металлов и оценивать их противомикробную активность. Такая система помогла ученым всего за неделю открыть ранее неизвестную молекулу, способную подавлять рост стойкого к антибиотикам стафилококка, сообщила пресс-служба Йоркского университета.

"Мы не просто создали одно лекарство, мы показали, что наш подход позволяет нам искать химическую "иголку в стоге сена" необычайно быстрым образом. Огромная скорость разработки поможет нам избежать ситуации с появлением инфекций, с которыми не могут справиться антибиотики", - заявил научный сотрудник Йоркского университета (Великобритания) Анджело Фрай, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают химики, массовое использование антибиотиков в медицине и животноводстве в последние несколько десятилетий привело к появлению большого числа патогенов, стойких к действию значительной части ныне известных антибиотиков. Данная угроза заставляет ученых как искать пока неизвестные природные противомикробные молекулы, так и разрабатывать новые методы их синтеза.

Одним из них может выступать так называемая "клик-химия", которая позволяет соединять друг с другом молекулы подобно элементам в конструкторе. Используя этот подход, ученые могут комбинировать базовые "стройблоки" антибиотиков, содержащие в себе ионы различных металлов, с различными цепочками атомов и молекулами, которые окружают эти ионы как своеобразная "шуба", защищающая лекарство от распознавания защитными системами микроба.

Британским химикам удалось на несколько порядков ускорить процесс разработки новых антибиотиков при помощи "клик-химии", для чего они создали специальную роботизированную систему. Она способна соединять произвольные ионы металлов с "шубой" из случайно отобранных органических молекул, определять их структуру и оценивать их действие на культуры обычной кишечной палочки и золотистого стафилококка.

Используя этот подход, ученые всего за неделю создали около семи сотен молекул с потенциально противомикробными свойствами, на что при использовании классических подходов у них ушло бы несколько месяцев ручной работы. Одна из этих молекул, содержащая в себе ионы иридия, оказалась способна подавлять рост "неуязвимых" форм стафилококка, вызывающих больничные инфекции. Ее последующее изучение, как надеются ученые, позволит создать новые средства для борьбы со стойкими к антибиотикам бактериями. 

