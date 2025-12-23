ИИ снизил показатели задержки организации потоков воздушного движения в 1,66 раза

Фонд перспективных исследований объявил о завершении контрольного эксперимента в рамках проекта "Тактик"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Фонд перспективных исследований (ФПИ) завершил эксперимент по внедрению технологий искусственного интеллекта в систему управления воздушным движением. В результате показатель задержки в Московском районе полетной информации снизился в 1,66 раза, сообщили ТАСС в пресс-службе ФПИ.

"Фонд перспективных исследований объявил о завершении контрольного эксперимента в рамках проекта "Тактик", выполняемого Государственным научно-исследовательским институтом авиационных систем" (ФАУ "ГосНИИАС") <…>. По результатам проведенных в рамках проекта исследований Агент УВД (управления воздушным движением) обеспечил снижение показателя задержки в 1,66 раза в Московском районе полетной информации по сравнению с классическим алгоритмом слотирования типа CASA (Computer - Assistant Slot Allocation)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что проект был посвящен разработке технологии автоматического поиска рациональных решений для определения временных слотов вылета из аэропортов с учетом ограничений по пропускной способности и загруженности воздушного пространства.

"Такой эксперимент открывает путь к внедрению ИИ-технологий в единое информационное пространство системы управления воздушным движением. В ближайшем будущем подобные решения станут основой для интеллектуального управления воздушным движением России", - подчеркнули там.