В Петербурге разработали катализатор для водородных заправочных станций

Разработка позволит развивать водородную заправочную инфраструктуру вдоль автотрасс, в промышленных зонах и логистических центрах

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Ученые Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербургского государственного технологического института и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали катализатор для водородных заправочных станций нового типа. Подход позволяет отказаться от централизованных поставок водорода и рассматривать заправочные станции как автономные источники топлива, сообщили в пресс-службе ЛЭТИ.

"Совместно с российской компанией ООО "Инзарус", специализирующейся на разработке мобильных и стационарных водородных заправочных станций, нами создан отечественный катализатор на основе алюмокальцийоксидного носителя и никеля в роли активного компонента - доступного и хорошо изученного материала, широко применяемого в процессах паровой конверсии метана. В отличие от традиционных больших цилиндрических гранул с каналами, катализатор формуется в виде компактных черенков, устойчивых к разрушению при загрузке и эксплуатации, термическому спеканию и дезактивации. Такой подход позволяет эффективно использовать катализатор именно в малотоннажных заправочных станциях", - привели в пресс-службе слова руководителя проекта, доцента СПбГЭТУ "ЛЭТИ", заведующего лабораторией материалов и процессов водородной энергетики ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН Вадима Попкова.

Уточняется, что водородные технологии имеют преимущества в транспорте и в энергетике - они более экологичны по сравнению с традиционными видами топлива и позволяют сочетать быстрое восполнение запаса энергии с высокой дальностью пробега. Однако значительная часть существующих ограничений связана именно с этапом производства водорода. Сегодня в промышленности преобладают крупнотоннажные централизованные установки, требующие сложной инфраструктуры и значительных капитальных затрат.

По данным пресс-службы, для России с ее протяженной территорией более рациональным становится производство водорода непосредственно на месте его использования, в том числе в составе водородных заправочных станций. Ключевым элементом таких станций является реактор получения водорода, в котором природный газ преобразуется в водород в ходе каталитического процесса - паровой конверсии метана.

Как отметили в вузе, результаты испытаний разработки ученых показали, что материал обладает высокой каталитической активностью и сохраняет стабильность на протяжении длительных циклов работы. Катализатор демонстрирует повышенную устойчивость к примесям, содержащимся в природном газе, которые в реальных условиях эксплуатации часто приводят к быстрой дезактивации промышленных материалов. По ряду параметров он превосходит известные отечественные и зарубежные коммерческие аналоги, применяемые на крупнотоннажных промышленных установках, несмотря на принципиально иные условия эксплуатации.

По данным пресс-службы, работа ведется в тесной связке с проектированием и разработкой объектов распределенной водородной заправочной инфраструктуры. Мобильные и стационарные водородные заправочные станции создаются совместно с компанией ООО "Инзарус", параллельно осуществляется промышленная кооперация с компанией ООО "ПЭТ".

Перспективы разработки

В перспективе разработка позволит развивать отечественную водородную заправочную инфраструктуру вдоль автотрасс, в промышленных зонах и логистических центрах - без зависимости от импорта и с учетом российских условий, задач и приоритетов. В ближайших планах - сборка опытно-промышленной установки для масштабирования технологии получения водорода из природного газа и испытания катализатора в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации.

По данным пресс-службы, работа выполнена в рамках проекта, поддержанного Фондом содействия инновациям по программе "Старт-1", и реализуется в контексте Десятилетия науки и технологий в России, направленного на развитие прикладных исследований и подготовку научно-технологических решений для реального сектора экономики.