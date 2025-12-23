Уточнены размеры ядра межзвездной кометы 3I/ATLAS

Диаметр ее ядра составляет от 820 до 1050 м, отметили астрономы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Новозеландские астрономы проследили за тем, как ускоряется движение межзвездной кометы 3I/ATLAS, что позволило им определить размеры ядра этого объекта - от 820 до 1 050 м - и определить его плотность, составляющую около 0,5 г/куб. см. Эти сведения помогут более точно прогнозировать дальнейшее движение кометы через Солнечную систему, пишут ученые в статье, опубликованной в электронной библиотеке arXiv.

"Все последние наблюдения указывают на то, что скорость движения кометы 3I/ATLAS по мере ее сближения с Солнцем ускорялась в результате выбросов газов или других процессов на поверхности этого объекта. Замеренное ускорение кометы соответствует тому, что диаметр ее ядра составляет от 820 до 1050 м", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришли научный сотрудник Университета Кентербери (Новая Зеландия) Джон Форбс и Харви Батлер при анализе данных, собранных при наблюдениях за межзвездной кометой 3I/ATLAS при помощи орбитального телескопа "Джеймс Уэбб", наземной микроволновой обсерватории ALMA, орбитальной инфракрасной обсерватории SPHEREx и автоматизированного телескопа TRAPPIST-North.

Ученые объединили и сопоставили собранные этими приборами данные, что позволило им определить, как быстро менялась скорость межзвездной кометы по мере ее сближения с Солнцем, а также определить с какими темпами солнечное тепло и свет испаряли материю кометы и способствовали образованию выбросов газа и пыли. Опираясь на эти замеры, астрономы определили, как много массы теряла комета, и на базе этого вычислили диаметр ее ядра.

В прошлом, его размеры были определены при помощи "Хаббла" очень примерно: от нескольких сот метров до 5,6 км. Расчеты Батлера и Форбса указали, что диаметр ядра 3I/ATLAS составляет от 820 до 1050 м, а ее плотность - 0,5 г/куб. см - оказалась очень близкой к тем значениям, которые были зафиксированы зондом "Розетта" при изучении кометы Чурюмова-Герасименко. Последующие наблюдения за кометой по мере ее удаления от Земли, как надеются ученые, помогут уточнить эти значения.

Третий гость из межзвездной среды

Межзвездная комета 3I/ATLAS была открыта 1 июля автоматизированной сетью телескопов ATLAS, созданной НАСА для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других малых небесных тел. Эта комета является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оаумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.