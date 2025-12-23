Создан 72-кубитный квантовый компьютер на атомной платформе

Новый прототип квантового вычисления на базе атомов построен на базе новой архитектуры, которая позволяет разбивать вычислительные регистры на три зоны

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Исследователи физического факультета МГУ имени Ломоносова разработали и проверили на практике прототип квантового вычислителя на базе одиночных нейтральных атомов рубидия, включающий 72 кубита. Это третий российский квантовый компьютер, достигший отметки в 70+ кубитов, сообщает Росатом Квантовые технологии.

"Достижение отметки в 72-кубита на атомной платформе - это результат, который подтверждает системное развитие отечественного квантового проекта и наши устойчивые позиции в квантовых исследованиях и создании прототипов квантовых вычислителей. Особенно важно, что ученые сделали очередной шаг в сторону поступательного повышения достоверности операций", - заявила директор по квантовым технологиям госкорпорации "Росатом" Екатерина Солнцева, чьи слова приводит пресс-служба Росатом Квантовые технологии.

Как отметила Солнцева, последнее особенно важно в контексте того, что низкий уровень ошибок при совершении квантовых логических операций критически важен для масштабирования производительности квантовых вычислителей и их выхода на уровень, который необходим для решения сложных задач промышленности, финансов и прочих сфер экономической деятельности. По ее словам, это важно для обеспечения технологического суверенитета РФ и укрепления конкурентоспособности российских предприятий и экономики в целом.

Новый прототип квантового вычисления на базе атомов, по словам Станислава Страупе, руководителя сектора квантовых вычислений Центра квантовых технологий физического факультета МГУ имени Ломоносова, построен на базе новой архитектуры, которая позволяет разбивать вычислительные регистры на три зоны. Одна из них предназначена для проведения вычислительных операций, тогда как две других используются для долговременного хранения квантовых состояний и считывания информации.

"В нынешнем контрольном эксперименте были задействованы первые две зоны, третью мы будем развивать на следующем этапе. Если к 2030 году будет достигнут масштаб вычислителя в несколько сотен "хороших" кубитов с высокой достоверностью операций, это сделает возможным реализацию логических операций с коррекцией ошибок и запуск уникальных алгоритмов. Это будет граница задач, которые для классического компьютера уже невыполнимы", - добавил Страупе.

Проведенные учеными опыты показали, что текущий прототип позволяет осуществлять двухкубитные логические операции с точностью в 94%, что дает возможность проводить многие практические эксперименты с данной машиной. По словам декана физфака МГУ Владимира Белокурова, в этих опытах и в процессе разработки вычислителя принимают участие не только ведущие специалисты вуза, но и молодые ученые, аспиранты и студенты, что вовлекает молодое поколение в участие в одном из самых важных для России научных проектов.