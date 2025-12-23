Обнаружено 28 древних погребений на маршруте строительства дороги в обход Борисоглебска

В погребениях нашли плоскодонные сосуды, которые, по всей видимости, выполняли ритуальную функцию

ВОРОНЕЖ, 23 декабря. /ТАСС/. Археологи изучили 28 древних погребений в Воронежской области на месте строительства участка дороги Р-22 "Каспий" в обход города Борисоглебска. Большинство памятников принадлежали к срубной культурно-исторической общности, сообщила пресс-служба федерального дорожного агентства "Росавтодор".

"В ходе археологического обследования территории строительства автомобильной дороги Р-22 "Каспий" (подъезд к Саратову) в обход Борисоглебска в Воронежской области были найдены 28 древних погребений. Большинство из них, 27 захоронений, принадлежали к срубной культурно-исторической общности, кочевникам-скотоводам эпохи поздней бронзы, чьи колесницы и стада некогда бороздили бескрайние степи от Волги до Днепра в XVIII-XII веках до нашей эры", - говорится в сообщении.

В погребениях обнаружили плоскодонные сосуды, которые, по всей видимости, выполняли ритуальную функцию. Также найдены золотые и бронзовые подвески, бронзовые браслеты, медный и бронзовый ножи, костяное кольцо, лепные сосуды. Так как кочевники часто делали захоронения в уже существовавших курганах, одно из найденных захоронений относится к более древнему периоду раннего железного века.

"На сегодняшний день все археологические раскопки завершены. Находки, а также антропологический материал после лабораторного изучения будут переданы в государственный музейный фонд. Полученные исторические документы помогут дополнить представления ученых о материальной и духовной культуре кочевников-скотоводов в эпоху бронзы и раннего железного века", - отметили в пресс-службе Росавтодора.

О дороге

Участок федеральной трассы Р-22 "Каспий", который позволит направить транзитный транспорт в обход города Борисоглебска в Воронежской области, планируется построить в срок до 2029 года. Дорога повысит транспортную доступность и связанность районов внутри Воронежской области, укрепятся ее торгово-экономические связи с соседними регионами, отмечал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Четырехполосная дорога протяженностью 15 км будет иметь проезжую часть шириной 14 м и трехметровую разделительную полосу. Предусмотрено строительство четырех транспортных развязок в разных уровнях с путепроводами, а также возведение 30-пролетного моста длиной 1 км через реку Ворону. Строительство участка началось в сентябре 2025 года. К концу декабря разработано порядка 3 тыс. куб. м выемки и отсыпано более 118 тыс. куб. м насыпи.