В Петербурге научились создавать магнитные детали для навигации в 1,5-3 раза быстрее

Суть технологии заключается в том, что теперь магнитные изделия можно не выливать в формах и не вырезать из кованых заготовок, как раньше, а сплавлять из металла с помощью лазера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Ученые Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов (ЦНИИ КМ) "Прометей", входящего в Национальный исследовательский центр (НИЦ) "Курчатовский институт", разработали технологию по созданию магнитных деталей и изделий с помощью лазера. Технология ускоряет производство в 1,5-3 раза и может применяться в авиации и космосе, сообщила пресс-служба ЦНИИ КМ "Прометей".

"Предложенное в работе решение - аддитивная технология селективного лазерного сплавления (СЛС) для изготовления элементов навигационной техники - позволило минимизировать механообработку, оптимизировать производственный цикл и сократить сроки производства новых деталей и изделий в 1,5-3 раза", - говорится в сообщении.

По технологии "Прометея" создаются детали и изделия из магнитотвердых и магнитомягких сплавов - сплавов, которые сохраняют намагниченность. Эти детали и изделия нужны, чтобы производить магниты и защитные корпуса для приборов, определяющих положение и ориентацию самолетов, ракет, спутников; чтобы создавать точные приборы и датчики, где необходимо экранировать лишние магнитные поля во избежание ошибок в измерениях, а также навигационные системы и чувствительную электронику для оборонной техники.

Суть технологии заключается в том, что теперь магнитные изделия можно не выливать в формах и не вырезать из кованых заготовок, как раньше, а сплавлять из металла с помощью лазера: брать металлический порошок, лазером сплавлять его слой за слоем там, где это нужно, и получать почти готовое изделие. Это улучшает его магнитные свойства, так как делает его структуру более мягкой и ровной, уменьшает количество его дефектов и отходов от производства и позволяет создавать сложные и точные детали в более короткий срок.

Автор технологии - ведущий инженер ЦНИИ КМ "Прометей" Антон Жуков. По результатам испытаний опубликовано 17 научных работ и получено 3 патента.

Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов (ЦНИИ КМ) "Прометей" был создан в 1939 году на базе Центральных броневых лабораторий Ижорского и Мариупольского заводов. В годы Великой Отечественной войны он создал броню и монолитные литые танковые башни для танка Т-34. После окончания войны начал производить сталь для военно-морского и гражданского флота. В наши дни институт разрабатывает изделия и материалы, выдерживающие экстремальные температуры, для судостроения, атомной, тепловой и гидроэнергетики, газодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроения и военной техники.