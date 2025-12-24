Землю 3 января будет освещать самое крупное Солнце в году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Земля подойдет на минимальное к Солнцу расстояние 3 января, из-за чего диаметр светила на профессиональных фотографиях будет казаться чуть больше, чем в июле, когда дистанция между ними максимальна. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Разница между диаметрами январского и июльского светил будет лучше всего заметна на профессиональных снимках, помещенных рядом, отметили астрономы.

"3 января 2026 года в 20:15 мск Земля окажется в перигелии - самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты. Расстояние между Солнцем и нашей планетой в этот день минимальное в году и составляет 147 099 586,2593 км (0,9833 а.е.), а видимый диаметр Солнца - наибольший в 2026 году (32 угловые минуты 35 секунд)", - сообщили ТАСС в планетарии.

Астрономы предупредили о рисках ожогов глаз при наблюдении и фотографировании Солнца без специальных фильтров.

"Январь не лучший месяц для наблюдений Солнца, тем не менее, наблюдать новые образования на поверхности дневного светила можно в телескоп или бинокль. Нужно помнить, что визуальное изучение Солнца в телескоп или другие оптические приборы нужно проводить обязательно с применением солнечного фильтра", - уточнили в организации.