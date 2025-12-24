Названы лучшие для наблюдений в России звездопады

В пресс-службе Московского планетария сообщили, что ими станут Лириды, Персеиды и Дракониды

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. В России в новом году сложатся наилучшие условия для наблюдения максимума активности трех ежегодных метеорных потоков. Ими станут Лириды, Персеиды и Дракониды, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"Из крупных метеорных потоков лучшими для наблюдений в 2026 году будут Лириды, Персеиды и Дракониды. Благоприятная видимость метеорных потоков наступает, когда Луна не засвечивает небо, а радиант потока поднимается достаточно высоко над горизонтом", - сказали в планетарии.

Первый из самых удачных для наблюдения в РФ звездопадов произойдет 22 апреля. В ночь пика Лирид прогнозируется от 18 до 90 "падающих звезд" в час. 12 августа максимальной мощности в 100 метеоров в час достигнет поток Персеиды. 8 октября, в ночь звездопада Дракониды, астрономы пока ожидают около 5 метеоров в час, но этот поток может давать всплески до 100 и даже 400 вспышек в небе.

Звездопады лучше всего наблюдать в местах с чистым безоблачным небом вдали от городской засветки, предупредили ученые.