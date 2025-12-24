В России создали систему измерения статического электричества для промышленности

Нововведение в разы дешевле аналогов, сообщил инженер-исследователь лаборатории волоконно-оптических сенсорных систем Института автоматики и электрометрии СО РАН Максим Гаськов

НОВОСИБИРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Ученые в Новосибирске вместе с коллегами из Перми разработали систему измерения статического электричества на основе волоконно-оптических датчиков на промышленных предприятиях. Ее преимущество в том, что она в разы дешевле аналогов, сообщил ТАСС инженер-исследователь лаборатории волоконно-оптических сенсорных систем Института автоматики и электрометрии СО РАН Максим Гаськов.

Статические разряды на производстве представляют серьезную опасность, поскольку они могут стать источником воспламенения, провоцируя пожары и взрывы. По данным исследований, на долю статических разрядов приходится до 50% взрывов в нефтехимии и до 80% инцидентов в резинотехнической промышленности. Своевременные измерения позволяют предотвратить, защитить чувствительное электронное оборудование от выхода из строя и обеспечить стабильность технологических процессов.

"Это система измерения электрического напряжения. Это датчик, который делают коллеги из Перми. Это само устройство опроса - мой продукт. Из него выходит оптоволокно, по которому свет идет сначала до датчика. От него он берет сигнал и возвращается в прибор. То есть датчик сам без электричества, в приборе происходит его детектирование и обработка", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил ученый, разработка актуальна для станкостроения и перспективна для применения в химическом производстве, где можно измерять статическое напряжение, чтобы, таким образом, исключить вероятность пожаров. По словам разработчика, волоконно-оптические датчики в отличие от применявшихся ранее электрических пожаробезопасны, потому что не содержат электричества. Кроме этого, у них более высокая чувствительность и частотность опроса, и волоконно-оптические датчики не чувствительны к электромагнитным наводкам. "В суровых средах, где станки и все время крутятся электромагнитные моторы, очень много различных наводок, к которым электричество чувствительно. В случае оптоволокна такого не происходит. Сделано такое устройство опроса, которое в разы дешевле, чем у конкурентов. Это позволяет открывать новые рынки применения волоконно-оптических систем. Это очень полезно как система измерения вибраций", - пояснил он.

Проект вошел в число победителей среди разработок акселерационной программы для начинающих предпринимателей и технологических стартапов "А: старт". Она проводится командой бизнес-инкубатора новосибирского технопарка "Академпарк". Разработчик уточнил, что сейчас стоимость аналогичных устройств доходит до 10 млн рублей. Созданная российскими учеными система позволяет снизить стоимость такого устройства в разы и использовать такой прибор на небольших производствах. "Точечные продажи уже пошли по этой технологии, дальнейшая цель - работать в серию", - добавил Гаськов.