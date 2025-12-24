В Томске открыли лабораторию для поиска "чистых" микробов для молочных продуктов

Это поможет в создании отечественных пробиотиков, сообщили в пресс-службе вуза

Редакция сайта ТАСС

ТОМСК, 24 декабря. /ТАСС/. Лаборатория микробных технологий для поиска и изучения бактерий без устойчивости к антибиотикам, которые помогут производить безопасные молочные продукты, укрепить пищевую независимость страны и создать отечественные пробиотики, создана в Томском госуниверситете (ТГУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"На базе Биологического института ТГУ создана молодежная лаборатория микробных технологий, одна из задач которой - поиск и изучение штаммов микроорганизмов, не имеющих устойчивости к антибиотикам. "Чистые" микробы станут основой для отечественных заквасок, пробиотиков и кормовых добавок", - сказали в вузе.

По словам заведующей кафедрой физиологии растений, биотехнологий и биоинформатики БИ ТГУ Ольги Карначук, микробы, вызывающие устойчивость к антибиотикам, попадают в организм человека из окружающей среды, пищи и от животных, а их развитие и распространение усиливается при неправильном использовании антибиотиков.

По мнению микробиологов ТГУ, проблему решит поиск молочнокислых бактерий, не имеющих гена устойчивости к антибиотикам. Такие бактерии станут основой для продуктов, которые производятся на молоке. Новая лаборатория поможет улучшить качество российских молочных продуктов и расширить их ассортимент. В лаборатории смогут создавать свои коллекции чистых молочнокислых бактерий, чтобы производить безопасные и качественные продукты. Также "чистые" бактерии можно будет применять для создания отечественных пробиотиков.

"Пробиотики, которые сегодня представлены на фармацевтическом рынке, могут не только не решать проблем пациента, но и усугублять их, поскольку при их производстве порой используются микроорганизмы с резистентностью к антибиотикам. Этот факт подтвержден научными статьями", - сказала заведующая молодежной лабораторией микробных технологий Анастасия Лукина.

В качестве перспективных источников "чистых" бактерий биологи ТГУ рассматривают микробиом редких сельскохозяйственных животных: яков и диких животных, например, краснокнижных архаров.