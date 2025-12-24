В РФ создали технологию, повышающую экономическую эффективность селекции КРС

Разработка принадлежит ученым Кубанского государственного аграрного университета

КРАСНОДАР, 24 декабря. /ТАСС/. Ученые Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ) создали не имеющую аналогов в России репродуктивную технологию для воспроизводства крупного рогатого скота с высоким генетическим потенциалом с целью улучшения экономической эффективности селекции. Об этом ТАСС рассказал проректор по научной работе КубГАУ Андрей Кощаев.

"Сегодня эмбрионы и племенной материал - одни из самых дефицитных товаров на рынке. Потребность хозяйств превышает 100 тыс. доз в год, при этом внутреннее производство покрывает лишь около 10%. Стоимость теленка достигает 120 тыс. рублей, что делает технологии селекции недоступными для большинства производителей. Наша задача - создать технологию, которая позволит формировать генетически ценное потомство и обеспечить устойчивое воспроизводство стад c использованием репродуктивных технологий , - рассказал Кощаев.

Существующие сегодня в России методы несовершенны. Среди проблем Кощаев выделил низкую эффективность (менее 40%) и высокую стоимость репродуктивных технологий, сложность их применения в селекции КРС - до 20% поголовья с высоким потенциалом производства неспособны к искусственному оплодотворению из-за заболеваний репродуктивной системы, зоотехнических отклонений и ветеринарных противопоказаний.

"Мы создаем систему, где генетика, биотехнологии и ветеринария работают в едином контуре, что может повысить экономическую эффективность селекции при дальнейшем внедрении технологии в племенных хозяйствах. Наша разработка способствует формированию национальной школы репродуктивных биотехнологий, укрепляет технологический суверенитет страны и создает основу для лидерства России в разработке и применении современных эмбриотехнологий в животноводстве. В целом такой подход позволяет увеличить приживаемость эмбрионов на 5-7% и повысить жизнеспособность потомства с высоким генетическим индексом", - отметила руководитель проекта, научный сотрудник центра биотехнологий Елена Губарева.

За счет инновационной разработки ученые намерены создать к 2031 году конкретные биопрепараты, которые позволят сократить число животных, выбывающих из селекционного процесса из-за проблем репродуктивной системы и других факторов, увеличить количество жизнеспособных эмбрионов, полученных от высокоэффективных животных-доноров, в среднем в 2,5 раза за одну процедуру.

Технология также предусматривает разработку алгоритма геномной селекции для отбора доноров и цифровых алгоритмов естественного спаривания. В рамках исследования будут проведены испытания, промышленными партнерами выступят ГК "Молочная компания Генетика" и АО Фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева. Разработка репродуктивной технологии проводится в рамках реализации программы "Приоритет-2030".