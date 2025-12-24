Ученые рассказали, когда в России будет следующее суперлуние

В пресс-службе Московского планетария сообщили, что явление произойдет 24 декабря 2026 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Суперлуние, при котором россияне смогут увидеть самую большую полную Луну, в 2026 году произойдет 24 декабря. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"В полнолуние 24 декабря будем наблюдать самую большую полную Луну 2026 года, суперлуну. В этот день произойдет наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны (наиболее близкой к Земле точкой лунной орбиты)", - сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Фаза полнолуния произойдет в 4:30 мск, а на близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты, Луна окажется 24 декабря в 11:31 мск. Разница между этими событиями составит 7 часов 1 минуту. Довольно близкое совпадение полнолуния со сближением Луны с Землей ожидается и 24 ноября 2026 года, но в этот день разница между событиями составит уже почти 30 часов.

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург) Николай Железнов в разговоре с корреспондентом ТАСС допустил, что 24 декабря видимый диаметр Луны будет примерно на 10% больше, чем в момент прохождения Луной апогея - наиболее отдаленной от нас точки своей орбиты.