"Хаббл" обнаружил рекордно крупный протопланетный диск в созвездии Цефея

Его изучение раскроет механизмы формирования планет, сообщила пресс-служба Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Орбитальный телескоп "Хаббл" обнаружил у одной из звезд в созвездии Цефея рекордно крупный протопланетный диск, чей диаметр в 40 раз больше размеров всей Солнечной системы в целом. Его изучение раскроет механизмы формирования планет, сообщила пресс-служба Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра (CfA).

"Нам крайне редко удается рассмотреть протопланетные диски столь детальным образом и со столь необычного ракурса. Угол наклона этого протопланетного диска позволяет нам изучать его внутренние прослойки и структуру с необычайно высоким уровнем детализации. Это делает данную систему уникальной лабораторией для изучения процесса формирования планет", - заявила научный сотрудник CfA Кристина Монш, чьи слова приводит пресс-служба центра.

Ученые пришли к такому выводу при анализе снимков "Хаббла", полученных в ходе наблюдений за молодой звездой IRAS 23077+6707 в созвездии Цефея, которая удалена от нас на 970 световых лет. Ее окружает очень плотный и яркий протопланетный диск, который виден с Земли фактически с "торца". Это делает его похожим на котлету в гамбургере, из-за чего астрономы иногда называют эту звездную систему "бургером Дракулы".

Точные размеры этой структуры не были ранее известны астрономам, что было связано с отсутствием детальных оптических и инфракрасных снимков системы IRAS 23077+6707. Недавно исследователи заполнили этот пробел и получили изображения "бургера Дракулы" при помощи камер "Хаббла" на нескольких разных длинах волн. Это позволило ученым определить размеры диска и обнаружить, что он является абсолютным рекордсменом по размерам.

По текущим оценкам планетологов, диаметр этой структуры составляет около 628 млрд км, что примерно в 40 раз больше, чем размеры всей Солнечной системы в целом. Даже свет должен потратить около 24 дней для того, чтобы пролететь от одного края этого диска до другой его окраины, что говорит о космических масштабах происходящих в нем процессов, связанных с формированием планет, комет и астероидов.

Как отмечают исследователи, изучение "бургера Дракулы" уже указало на то, что внутри него присутствуют нитеобразные структуры, которые наблюдаются в одной части диска, но при этом отсутствуют в другой его половине. Подобная асимметричность не характерна ни для одного другого изученного протопланетного диска, что говорит о неожиданно высоком уровне хаоса внутри "бургера Дракулы" и делает его особенно интересным для дальнейшего изучения, подытожили ученые.