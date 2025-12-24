В начале 2026 года в РФ можно будет наблюдать две сближающиеся с Землей кометы

Речь идет о небесных телах 24Р/Шомасса и C/2024 E1

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Россияне в 2026 году смогут наблюдать две кометы, которые сейчас сближаются с Землей. Для знакомства с ними понадобится любительский телескоп, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург) Николай Железнов.

Первой с Землей сблизится комета 24Р/Шомасса (24P/Schaumasse). 4 января она окажется на расстоянии 88,7 млн км от нашей планеты. Объект не представляет угрозы.

"Увидеть комету 24Р/Шомасса (24P/Schaumasse) в период сближения с Землей можно с помощью любительского телескопа. В январе она пройдет примерно по границе созвездий Волопаса и Девы, несколько ниже звезды Арктур. В феврале объект достигнет созвездия Змеи", - сказал он корреспонденту ТАСС.

8 января комета пройдет точку перигелия - минимального расстояния от Солнца. При этом в феврале россияне смогут наблюдать еще одну комету - C/2024 E1 (Верчос). Она будет ярче январской.

"Ее блеск будет уже на уровне 6 - 7-й звездной величины. Для наблюдений тоже понадобится любительский телескоп. Сначала она сблизится с Солнцем в январе и, если переживет это событие, в феврале станет доступна для наблюдений с Земли. В целом ярких короткопериодических комет в 2026 году не ожидается. Но небеса полны сюрпризов и предугадать появление новых межзвездных странниц, как, например, 3I/ATLAS, мы не в силах", - заключил Железнов.