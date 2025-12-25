В Новосибирске разработали универсальную коляску для людей с ДЦП

Инженеры уделили внимание узлам, за счет которых обеспечивается прочность и комфорт

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Инженеры Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали инвалидную коляску для страдающих детским церебральным параличом (ДЦП), которая отличается особой прочностью и легкостью. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Универсальность колясок для людей с ДЦП важна, так как она позволяет адаптировать их к различным условиям эксплуатации и индивидуальным потребностям. Это обеспечивает мобильность в разных пространствах, правильную фиксацию тела и поддержку, а также повышает самостоятельность и возможность участия в социальной жизни, улучшая комфорт и безопасность пользователя.

"Коляска подходит для людей с разным ростом и весом, это обеспечивается особенностью конструкции. Мы учли все нюансы конструкции, благодаря чему коляской смогут пользоваться люди с различными антропометрическими показателями", - приводит пресс-служба слова одного из разработчиков Владимира Филиппова.

В коляске инженеры уделили внимание узлам, за счет которых обеспечивается прочность и комфорт. Весит коляска всего около 15-16 кг, что позволяет легко ею управлять. Инженерная разработка уже прошла все необходимые испытания на базе лаборатории и получила положительные отзывы от индустриального партнера. Как рассказал гендиректор ООО "Завод реабилитационного оборудования СоюзТех" Илья Гнатуша, использовать такую коляску смогут пациенты с разными вариациями ДЦП, достаточно только отрегулировать средство передвижения под свои рост и вес.

Коляску разработали в центре студенческой проектной деятельности НГТУ. В планах индустриального партнера - оформить регистрационные удостоверения и запустить производство в Новосибирске.