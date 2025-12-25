В МАИ создали модель для отработки посадки первой ступени многоразовой ракеты

Программно-аппаратный комплекс с высокой точностью моделирует управляемый спуск, сообщили в пресс-службе вуза

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Команда студентов Московского авиационного института (МАИ) разработала программно-аппаратный комплекс, который с высокой точностью моделирует управляемый спуск и посадку первой ступени многоразовой ракеты-носителя. С его помощью можно на Земле отрабатывать механику возвращения разгонных блоков, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Двигатели первой ступени очень сложны и дороги в производстве. При использовании возвращаемой первой ступени затраты можно минимизировать. Наша разработка поможет не просто просчитать поведение ракетного блока при посадке, но и смоделировать все физические процессы, включая снижение массы, изменение свойств атмосферы и даже инерцию от остаточного топлива в баках", - рассказал студент кафедры "Управление эксплуатацией ракетно-космических систем" МАИ Ильяс Галеев, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, многоразовые разгонные блоки значительно ускорят и удешевят многие космические проекты, среди которых, например, создание низкоорбитальной группировки связи. Главная задача модели - учесть в реальном времени динамически меняющиеся условия полета и определить, на какой миллисекунде должны включиться тяговые и рулевые двигатели, чтобы выровнять блок вертикально и снизить скорость его падения. Для этого комплекс имитирует работу ПИД-регулятора - устройства, которое отвечает за положение ракеты в пространстве с учетом постоянно меняющихся физических параметров.

В настоящее время все параметры просчитывают отдельно, а общая картина становится понятна только во время экспериментальных пусков. Разработка дает более быстрый и дешевый способ тестирования и отладки алгоритмов управления посадкой ракетных блоков уже на ранних стадиях проектирования. Для отработки технологии за основу взята высота в 10 км, с которой система выстраивает маршрут движения падающей ступени с таким расчетом, чтобы к моменту посадки ее скорость не превышала 5 м/с. Для просчета движения реальных аппаратов параметры можно усложнить.

"Разработанный подход является фундаментальным для дальнейшего внедрения новых и совершенствования старых алгоритмов для поиска лучшего решения задачи оптимального построения траектории", - объясняет участник проекта, студент кафедры "Космические системы и ракетостроение" Роман Голубцов.

Следующий этап - создание нейросетевой архитектуры, которая будет не просто помогать в расчетах, но и выстраивать в реальном времени оптимальный путь возвращения ракеты с учетом нестандартных аэродинамических воздействий и других физических законов. Это позволит быстро находить самый эффективный способ стабилизации падающей ступени и минимизировать расход топлива при посадке, то есть решит одну из главных экономических и технических задач в области многоразовых ракетных пусков.