В Перми создали растворимый материал для временного замещения костей в организме

Исследование выполнили в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали пористый материал для имплантатов, который постепенно растворяется, уступая место восстанавливающейся после перелома костной ткани пациента. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Уникальность материала на основе фосфатов магния заключается в высокой пористости этого временного каркаса, позволяющей регенерируемой ткани пациента беспрепятственно прорастать в эти полости. Он также способен быстро растворяться. При этом ионы магния, остающиеся в зоне повреждения, запускают процесс заживления и стимулируют рост новой кости и сосудов.

"В пористую структуру такого материала можно "встроить" антибактериальный компонент для борьбы с инфекцией или специальное вещество, ускоряющее восстановление. Растворяясь с заданной скоростью, имплантат будет месяцами высвобождать лекарство в зону перелома или операционной раны. Это позволит точечно лечить, резко повысит эффективность терапии и поможет избежать побочных эффектов от обычных таблеток или уколов", - уточнили в вузе.

Результаты работы опубликованы в журнале "Химическая безопасность". Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".