Качество данных о солнечном ветре может улучшиться весной 2026 года

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что пока теряется до 50% информации в сутки

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Качество данных о солнечном ветре, вероятно, сможет улучшиться только весной 2026 году. Сегодня теряется до 50% информации в сутки, что мешает прогнозу магнитных бурь на Земле и полярных сияний, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Главный мировой космический аппарат, служивший основным источником информации в последние годы, DSCOVR, вышел из строя в результате программного сбоя еще в июле текущего года. <…> Последние полгода в качестве резервного источника используется космический аппарат ACE, запущенный еще в 1997 году и находящийся, как и DSCOVR, в точке Лагранжа L1 в 1,5 миллиона км от Земли. На таком расстоянии отсутствует влияние магнитосферы Земли, и приборы имеют возможность измерять солнечный ветер без вносимых магнитным полем Земли искажений. <…> В последние пару месяцев ситуация стала совсем печальной: теряется до 50% информации в сутки", - говорится в сообщении.

Заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев рассказал ТАСС, что сбои в космических измерениях солнечного ветра сильно влияют на точность прогноза, особенно краткосрочного, магнитных бурь и полярных сияний. "Регистрация и измерение балла магнитных бурь от космических аппаратов не зависят, так как производятся наземными приборами", - уточнил он.

Новый аппарат SWFO-L1 находится на траектории перелета к точке L1, куда должен прибыть в январе 2026 года. "В случае успешного выхода аппарата на заданную орбиту и успешной проверки аппаратуры новые данные должны были бы начать поступать с середины 2026 года, но, с учетом ситуации, есть надежда, что NOAA включит спутник раньше, уже весной", - подытожили специалисты.