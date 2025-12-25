Горбатые киты способны слышать даже очень высокочастотные звуки

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Океанологи из Австралии и США впервые на практике измерили остроту слуха горбатых китов и обнаружили, что они способны слышать с большого расстояния звуки на частоте в 22 кГц, в чем в прошлом сомневались многие биологи. Об этом говорится в научном исследовании, опубликованном в журнале Current Biology.

"Наши текущие замеры, а также ранее проведенные аналогичные исследования на северных малых полосатиках, свидетельствуют в пользу того, что все усатые киты слышат больше высокочастотных звуков и обладают значительно более широким диапазоном слуха, чем было принято считать. Это важно учитывать при разработке подходов, нацеленных на защиту этих животных от антропогенного шума", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа американских и австралийских океанологов под руководством доцента Университета Квинсленда (Австралия) Ребекки Данлоп при наблюдениях за популяциями горбатых китов, которые обитают в Тихом океане у восточных берегов Австралии и периодически мигрируют в сторону Антарктиды. Ученых давно интересует, как различные искусственные источники звуков, в том числе гул от винтов кораблей и шум городов, влияют на поведение китов и их способность искать сородичей и пищу.

Для получения подобных сведений австралийские и американские ученые разработали подход, напоминающий по своей сути поведенческую аудиометрию - специальный тест на остроту слуха для самых маленьких детей, которые еще не научились говорить. В его рамках исследователи наблюдают за реакцией ребенка на серии из звуков разной громкости и отслеживают, на какой отметке силы звука испытуемый перестает реагировать на включение динамиков.

В случае с китами ученые отслеживали, как акустические сигналы высокой и низкой частоты, вырабатываемые сонаром на борту корабля, влияли на траекторию движения нескольких групп животных, плывших изначально строго на север во время сезонных миграций. Океанологи провели несколько серий подобных замеров на разных частотах и расстояниях от китов, что позволило им определить чувствительность их ушей к звукам низкой и высокой частоты.

Эти замеры показали, что киты лучше всего слышали звуки с частотой в 1-4 кГц, однако они были способны воспринимать и очень низкочастотные звуки (порядка 80 Гц), и шум от сонаров на высоких частотах, достигающих 22 кГц. Последнее стало неожиданностью для океанологов, так как ранее проведенные анатомические расчеты говорили в пользу того, что киты крайне плохо слышат звуки с частотой выше 10 кГц. Это говорит о том, что этих обитателей Мирового океана следует защищать и от низкочастотных, и от высокочастотных источников антропогенного шума, подытожили океанологи.