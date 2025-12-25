В Ингушетии изучат фрагменты одежды из склепов для восстановления средневекового образа

Полученные материалы лягут в основу цифрового архива артефактов и станут базой для дальнейших научных и реставрационных работ

Редакция сайта ТАСС

МАГАС, 25 декабря. /ТАСС/. Найденные во время раскопок на территории средневекового башенного комплекса Гирети в горах Ингушетии фрагменты одежды на человеческих останках будут изучены специалистами для детального восстановления образа и наряда средневековых ингушей. Об этом ТАСС сообщил гендиректор единственной в республике школы каменщиков-реставраторов "Наследие" Рамзан Султыгов.

"Совместно со специалистами Республиканского дома народного творчества и культурно массовых мероприятий наша школа провела экспедицию, посвященную изучению ранее найденных фрагментов текстильных изделий. Более четким становится понимание, из чего именно были сделаны костюмы - большинство тканей домотканые, плотного переплетения, типичного для горного ткачества, но встречаются и элементы привозного шелка, использовавшиеся как декоративные вставки. Результаты экспедиции станут основой для цифрового архива текстильных находок и последующей реконструкции древнего ингушского женского костюма", - сказал Султыгов.

По его словам, специалистами был произведен визуальный анализ тканей, детальные фото и видеосъемка при разном освещении.

"Как только появились находки с фрагментами тканей, стало понятно, что они требуют отдельного изучения. Когда коллеги из Дома народного творчества предложили сосредоточиться на текстиле, мы сразу поддержали инициативу. Мы ранее нашли около 60 погребений, часть из которых сохранила несколько слоев одежды: эти находки дают редкий материал для изучения технологий ткачества, декора и состава тканей, использовавшихся в средневековье", - добавил гендиректор "Наследия".

Полученные материалы лягут в основу цифрового архива артефактов и станут базой для дальнейших научных и реставрационных работ.