В России создали самый доступный композит для выделения и хранения водорода

Новый катализатор оказался в три раза дешевле аналогов из импортных компонентов

ТОМСК, 26 декабря. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) создали композит, который позволяет выделять водород при температуре 86 градусов Цельсия, что в 4,5 раза ниже прежнего порога. Отечественные материалы снижают стоимость катализатора в три раза по сравнению с аналогами из импортных компонентов и делают хранение водорода более экономичным и практичным, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Ученые Инженерной школы ядерных технологий ТПУ синтезировали композит на основе гидрида магния с добавлением наноразмерного никель-хромового порошка для хранения водорода. Синергия свойств компонентов позволила снизить температуру выделения ценного для промышленности газа до 86 градусов против 393 градусов Цельсия при десорбции из чистого гидрида магния. Композит синтезирован из отечественной сырьевой базы и в три раза дешевле, чем аналог с применением импортных материалов", - говорится в сообщении.

Хранение водорода в связанном химическом виде считается наиболее эффективным. Для этого используют различные соединения, например, гидрид магния. Это соединение часто встречается в природе и в своей массе содержит около 7% водорода. Но из-за высокой стабильности для выделения водорода гидрид магния нужно нагревать до 400 градусов Цельсия. Поэтому ученые ищут другие материалы, которые смогут отдавать водород при более низких температурах.

Ученые ТПУ синтезировали композит из гидрида магния с добавлением наноразмерного никель-хромового порошка. Материал создан на основе отечественного сырья, это позволяет снизить стоимость композита в три раза по сравнению с аналогом, в котором есть дорогой импортный лантан.

По словам соавтора исследования, доцента Инженерной школы ядерных технологий Виктора Кудиярова, анализ химической связи между атомами веществ и ее динамики дает возможность синтезировать материалы с заранее заданными характеристиками. Например, газ выходит из созданного материала при температуре 86 градусов Цельсия, что позволяет использовать в качестве теплоносителя горячую техническую воду, которая есть на больших производственных предприятиях.

Исследование выполнено при поддержке федеральных программ Минобрнауки "Молодежные лаборатории" и "Приоритет-2030" национального проекта "Молодежь и дети". Результаты работы опубликованы в журнале Hydrogen. Сейчас ученые ТПУ также работают над созданием из российского сырья больших систем хранения водорода, которые можно производить массово.