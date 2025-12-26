В РФ научились выявлять шизофрению по сбоям в определении эмоций собеседника

Новые данные позволят усовершенствовать диагностику заболевания, сообщили в пресс-службе журнала Consortium Psychiatricum

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российские исследователи определили особенности электрической активности мозга во время распознавания пациентом эмоций собеседника, сигнализирующие о развитии шизофрении и схожих с ней расстройств. Новые данные позволят усовершенствовать диагностику заболевания, сообщили ТАСС в пресс-службе журнала Consortium Psychiatricum, в котором опубликованы результаты исследования.

"Специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского создали диагностическую модель, которая с высокой точностью отличает пациентов с шизофренией и шизоаффективным расстройством от испытуемых по изменению электрической активности мозга при распознавании выражения лица других людей. Были выявлены два ключевых нарушения: замедленная реакция при распознавании радостных лиц и сниженный отклик на нейтральные выражения лиц. Точность определения таких пациентов составила 73,3%", - сообщили ТАСС в Consortium Psychiatricum.

В исследовании приняли участие 86 добровольцев: 26 пациентов с шизофренией, 26 пациентов с шизоаффективным расстройством и 34 здоровых человека. Ученые регистрировали электрическую активность мозга с помощью электроэнцефалографии, пока участники исследования выполняли задачу по распознаванию лиц с радостным, испуганным и нейтральным выражением. Анализировались четыре ключевых компонента мозгового ответа, отражающие разные этапы обработки информации - от первичного восприятия до сложного осмысления эмоций.

Используемые сегодня традиционные походы к диагностике шизофрении основаны на клиническом интервью и наблюдении за поведением пациента, а лабораторные методы не обладают достаточной чувствительностью для постановки точного диагноза.

"Это создает острую потребность в объективных биомаркерах, которые могли бы дополнить работу врача-психиатра. Полученные результаты убедительно доказывают, что вызванные потенциалы могут стать эффективным дополнительным инструментом для объективной диагностики расстройств шизофренического спектра", - отметили авторы исследования.