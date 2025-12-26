В России готовят научную программу изучения фундаментальных свойств материи

Она будет рассчитана минимум на 10 лет

НОВОСИБИРСК, 26 декабря. /ТАСС/. РАН приступила к разработке федеральной научной программы по изучению фундаментальных свойств материи, которая будет рассчитана минимум на 10 лет. Глава РАН намерен представить ее президенту, сообщил журналистам директор Института ядерной физики СО РАН, академик Павел Логачев.

"В РФ сейчас Академия наук работает над созданием новой программы изучения фундаментальных свойств материи. <...> Есть воля президента академии выйти на президента страны по старту этой новой программы, чтобы нам оставаться на самом высоком мировом научно-техническом уровне", - сказал он, уточнив, что программа будет рассчитана минимум на 10 лет.

Логачев добавил, что в программу войдут как действующие установки, такие как коллайдер NICA, нейтринный телескоп на Байкале, так и будущий коллайдер ИЯФ СО РАН проект ВЭПП-6. "Он должен быть включен вот в эту федеральную программу, которая сейчас готовится Академией наук", - пояснил он.

Замдиректора института Евгений Левичев уточнил, что у института есть предварительный проект нового коллайдера. Ранее стоимость установки оценивалась в сумму около 23 млрд рублей. Планируется, что в экспериментах на коллайдере, который намерены создать в течение пяти лет, будут участвовать около 10-15 стран. В создании установки также примут участие китайские ученые. Ранее сообщалось, что коллайдер позволит обнаружить экзотические формы материи, в частности легкие кварки (фундаментальные составляющие материи) и частицы, которые могут состоять из одних глюонов (элементарных частиц, переносчиков сильного взаимодействия). Также на ВЭПП-6 ученые займутся поиском "темного фотона" - гипотетической элементарной частицы, предполагаемого переносчика нового фундаментального взаимодействия.