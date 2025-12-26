Ростех изготовит зеркала для солнечного телескопа гелиогеофизического комплекса

В пресс-службе госкорпорации отметили, что КСТ-3 станет самым большим телескопом-коронографом в Евразии

Строительство солнечного телескоп КСТ-3 © Национальный гелиогеофизический комплекс Российской академии наук

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" изготовит зеркала для крупного солнечного телескопа КСТ-3 в рамках строительства второй очереди Национального гелиогеофизического комплекса (НГК) РАН. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Ростех активно работает над достижением технологического суверенитета России. И в рамках этой задачи, в частности, создает передовые исследовательское оборудование и инфраструктуру для научного сообщества. В их числе крупный проект класса "мегасайенс" Российской академии наук - Национальный гелиогеофизический комплекс (НГК) РАН <...>. Подрядчиком и поставщиком оборудования для ряда объектов комплекса является наш холдинг "Швабе". Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС, входит в "Швабе") произведет зеркала для Крупного солнечного телескопа (КТС-3), который является одним из сложнейших объектов НГК", - сообщили в госкорпорации.

Там отметили, что КСТ-3 станет самым большим телескопом-коронографом в Евразии и позволит наблюдать солнечную корону вне затмений, изучать физику Солнца, а также его магнитные поля и природу активности в целом.

Кроме того, в Ростехе указали на важную роль самого НГК. "Он позволит получить новые фундаментальные данные о структуре, динамике и механизмах практически всех процессов в атмосфере, а также поможет с высокой точностью оценивать и прогнозировать влияние космической погоды на работу спутников, систем радиосвязи и навигации", - проинформировали там.

В Ростехе напомнили, что НГК возводится по инициативе Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. На втором этапе строительства планируется также создать центр управления, нагревный стенд, систему радаров и оптико-лидарный комплекс. В разработке последнего специалисты "Швабе" готовы принять участие в случае положительного решения заказчика.

"Завершение постройки гелиогеофизического комплекса станет важным шагом для отечественной и мировой науки. Новая инфраструктура позволит России сохранить лидирующие позиции в освоении и использовании космического пространства и обеспечит научный задел вплоть до 2050 года", - подчеркнули в пресс-службе.