В Петербурге разработали метод ранней диагностики болезней печени у скота

Новый метод поможет выявлять заболевания на стадии, когда патологические изменения еще обратимы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Метод ранней диагностики заболеваний печени у крупного рогатого скота разработали ученые в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ).

"Ученые разработали метод ранней диагностики заболеваний печени у крупного рогатого скота. Животному внутривенно вводят раствор сорбитола - сахара спирта, который перерабатывается в печени. Через 40 минут берут кровь и смотрят, сколько вещества осталось в организме. Если много - печень не справляется с нагрузкой, хотя внешне корова выглядит здоровой. Метод позволяет выявить нарушения работы органа до того, как появятся симптомы болезни", - рассказали в вузе.

Обычно для проверки печени у скота измеряют активность ферментов в крови - аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, а также уровень билирубина. Эти показатели надежны, но реагируют поздно: когда клетки печени уже разрушаются или нарушен отток желчи, отмечают в вузе. Сорбитоловый тест действует иначе - он оценивает не повреждения, а саму способность органа работать. Это принципиальная разница: функциональные нарушения можно зафиксировать раньше, чем начнется разрушение клеток.

Новый метод может помочь выявлять таких животных на той стадии, когда патологические изменения еще обратимы. Своевременная диагностика позволяет скорректировать рацион, назначить поддерживающую терапию и предотвратить развитие серьезного заболевания. Это особенно важно для высокопродуктивных молочных коров, у которых печень работает с повышенной нагрузкой из-за интенсивного обмена веществ.

Уточняется, что исследование провели на 30 голштинских коровах возраста от двух до четырех лет в одном из хозяйств Псковской области.

