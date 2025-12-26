Апноэ на 40% повышает риск развития нарушений психики у взрослых и пожилых людей

Это подчеркивает необходимость учета взаимосвязей между апноэ и психическими нарушениями при их лечении и диагностике, отмечают исследователи

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Канадские и китайские медики обнаружили, что развитие апноэ - нарушенного дыхания во время сна - приводит к 40% увеличению риска приобрести различные проблемы с психическим здоровьем в средние и преклонные годы жизни. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале JAMA Network Open.

"Проведенный нами анализ на уровне населения Канады показывает, что взрослые и пожилые люди с высоким риском развития апноэ также значительно чаще страдают от различных проблем ментального характера, чем пациенты без подобных проблем с дыханием во время сна. Это подчеркивает необходимость учета взаимосвязей между апноэ и психическими нарушениями при их лечении и диагностике", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа китайских и канадских медиков под руководством научного сотрудника Исследовательского института госпиталя Оттавы (Канада) Татьяны Кендзерской при наблюдениях за состоянием здоровья 30 тыс. жителей Канады в возрасте от 45 до 85 лет. У примерно четверти из них был выявлено апноэ или высокий риск его развития, что натолкнуло ученых на мысль изучить влияние этой проблемы на психическое здоровье пациентов.

Для этого ученые проследили за тем, как часто заболевания подобного рода выявлялись у участников наблюдений на протяжении последующих восьми лет и сопоставили эти сведения с тем, насколько распространенным было апноэ среди пациентов с крепким душевным здоровьем и тех добровольцев, у которых была выявлена клиническая депрессия, биполярное расстройство, мания, обсессивно-компульсивное расстройство и прочие психические заболевания.

Эти расчеты показали, что вероятность развития всей совокупности этих расстройств вырастала на 40% при наличии апноэ и на 20% - при высоком риске его развития. При этом исследователи обнаружили, что проблемы с дыханием во время сна повышали риск развития депрессии на 71-76%, тревожных состояний - 32-37%, а также биполярного синдрома и прочих аффективных расстройств - на 65-75%.

Как отмечают исследователи, высокая уязвимость пациентов с апноэ к развитию психических отклонений может быть связана с тем, что периодические снижения в концентрации кислорода, а также частые пробуждения и нарушения режима сна, могут вызывать серьезные сбои в выработке многих сигнальных веществ и гормонов, регулирующих работу мозга. Также они потенциально способствуют формированию очагов воспалений в нервной ткани и вызывают сбои в работе биоритмов, что также может вызывать серьезные перемены в психике. Это следует учитывать при лечении и апноэ, и психических заболеваний, подытожили ученые.

По текущим оценкам ученых, примерно каждый десятый ребенок и взрослый человек на Земле страдает от апноэ - проблем с дыханием во время сна, приводящих к развитию храпа, дневной сонливости и ряду других нарушений жизнедеятельности. В последние два десятилетия медики и биологи обнаружили свидетельства того, что апноэ повышает вероятность развития кардиологических нарушений, болезни Альцгеймера и ряда других заболеваний.