Создан прототип избирательной терапии от хронического лейкоза

Исследователи изучили, как происходит "утилизация" клеточного мусора в стволовых опухолевых клетках, и обнаружили, что ключевую роль в этом процессе играют взаимодействия между белками Hsp70 и Bim

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Онучин/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Китайские молекулярные биологи разработали короткую молекулу, которая заставляет клетки хронического миелоидного лейкоза самоуничтожаться и при этом не затрагивает здоровые красные кровяные тельца и другие компоненты крови. Ее введение в организм мышей на 80% снизило число делящихся опухолевых клеток, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Stem Cell Reports.

"Блокировка взаимодействий между белками Hsp70 и Bim при помощи созданной нами короткой молекулы приводит к тому, что стволовые клетки хронического миелоидного лейкоза теряют способность к самообновлению. Ее введение в организм мышей привело к 80% снижению в численности этих клеток, при этом препарат не оказал токсического действия на нормальные красные кровяные клетки", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа китайских биологов под руководством профессора Даляньского университета (Китай) Чжан Чжичао при изучении причин того, почему уже существующие терапии не способны очистить организм пациентов от всех следов хронического миелоидного лейкоза. Применяемые в их рамках лекарства эффективно уничтожают большинство типов быстро делящихся раковых клеток, но при этом они не способны уничтожать стволовые клетки, связанные с развитием хронического миелоидного лейкоза.

Недавно биологи обнаружили, что высокая стойкость данных клеток к молекулам препаратов (ингибиторов тирозинкиназы) может быть связана с тем, что эти тельца необычайно эффективно перерабатывают клеточный "мусор" и активно реагируют на повреждения митохондрий, главных клеточных "энергостанций". Эти же процессы играют важную роль в жизнедеятельности здоровых стволовых клеток крови, из-за чего их нельзя полностью "отключить" в раковых клетках без нанесения существенного вреда для остального организма.

Руководствуясь этой идеей, исследователи изучили то, как происходит "утилизация" клеточного мусора в стволовых опухолевых клетках, и обнаружили, что ключевую роль в этом процессе играют взаимодействия между белками Hsp70 и Bim. Данные белки почти не вырабатываются здоровыми стволовыми клетками и взрослыми клетками крови, что натолкнуло ученых на мысль создать несколько коротких молекул, мешающих им соединяться друг с другом.

Работу самой интересной из них, молекулы S1g-10, исследователи проверили на мышах, в чей организм были введены культуры опухолевых клеток пациентов. Инъекции данного соединения привели к тому, что число делящихся раковых клеток упало на 80% по сравнению данными из контрольной группы, причем в 60% случаев препарат полностью очистил организм грызунов от новообразований. Это свидетельствует о высокой перспективности дальнейшей разработки новой терапии от хронического миелоидного лейкоза, подытожили ученые.