В Воронеже запатентовали технологии производства белков для детского питания

Разработка принадлежит ученым Воронежского государственного университета инженерных технологий

ВОРОНЕЖ, 27 декабря. /ТАСС/. Ученые Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) получили патенты на импортозамещающие технологии производства белковых ингредиентов, которые в том числе используются в детских смесях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Ученые ВГУИТ, выполнившие исследовательские работы по заказу одного из отечественных производителей высокобелковых напитков для спортивного и лечебно-профилактического (диетического) питания, получили патенты на технологии концентрата мицеллярного казеина (КМК), быстрорастворимого концентрата сывороточных белков (ЛКСБ) и изолята сывороточных белков (ИСБ)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сухой ИСБ применяется в рецептурах продуктов для лечебного питания и заменителей грудного молока, отечественное производство которых до настоящего времени было слабо развито ввиду отсутствовавшего собственного сырья. А также для грудных детей с различными заболеваниями и нарушениями обмена веществ.

Разработанная технология концентрата мицеллярного казеина позволяет получить сухой белковый продукт с уникальными характеристиками: высоким содержанием казеина в сравнении с обычным коровьим молоком; низким содержанием лактозы и минеральных солей; сохранением нативных свойств белков исходного сырья в результате применения последовательности энергоэффективных технологических операций и режимов их выделения. "Эти свойства полученного белкового продукта способствуют повышению выхода творога и сыра при применении КМК в качестве исходного сырья. Также полученный нами продукт может применяться в рецептурах продуктов для специализированного питания (спортивного, геродиетического и клинического, для людей с непереносимостью молочного сахара (лактозы)", - прокомментировала руководитель проекта, доктор технических наук, профессор кафедры технологии продуктов животного происхождения ВГУИТ Екатерина Станиславская.

Разработанная технология ЛКСБ позволяет получить сухой белковый концентрат сывороточных белков повышенной растворимости, которые широко востребованы при производстве высокобелковых напитков для спортивного и лечебно-профилактического (диетического) питания. "Реализация этих технологий позволит преодолеть сложившиеся негативные тенденции импортозависимости в пищевой промышленности и будет способствовать выполнению приоритетов Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации", - добавили в вузе.