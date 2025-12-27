На Солнце произошла самая сильная вспышка с 8 декабря

Пик ожидающейся вспышечной активности может прийтись на новогодние праздники, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Самая сильная с 8 декабря вспышка произошла на Солнце. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

"На восточном краю Солнца сегодня рано утром по московскому времени зарегистрирована крупная вспышка уровня M5.1. Мощность события составила около 50% от порога высшего балла X. Максимум излучения зафиксирован в 04:50 мск", - говорится в сообщении.

По словам специалистов, пик ожидающейся вспышечной активности может прийтись на новогодние праздники. При этом вероятность формирования магнитных бурь и ярких полярных сияний непосредственно на Новый год на данный момент считается невысокой из-за значительного удаления активных областей от линии Солнце - Земля.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.