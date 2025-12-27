В программу научных исследований ввели понятие квалифицированных заказчиков

Квалифицированные заказчики определены как организации, действующие в реальном секторе экономики, федеральные и региональные органы власти

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Понятие квалифицированных заказчиков внесено в программу фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период 2021-2030 годов распоряжением правительства РФ. Документ подписал премьер Михаил Мишустин, текст опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

"После позиции "Участники программы" дополнить позицией следующего содержания: "Квалифицированные заказчики", - говорится в документе.

Квалифицированные заказчики определены как организации, действующие в реальном секторе экономики, федеральные и региональные органы власти, инициирующие реализацию научного проекта, обеспечивающие размещение заказа на проведение научно-исследовательских работ. Они также принимают участие в определении исполнителя, мониторинге реализации проекта и приемке его результатов.

Этим же распоряжением в состав исполнителей программы введено Министерство сельского хозяйства РФ, и из него исключен Российский фонд фундаментальных исследований.

Объем финансирования программы на 2021-2030 годы определен в 2 214 711 077,7 тысячи рублей, или 2 трлн 214 млрд 711 млн 077 тыс. 700 рублей. На 2026 год финансирование предусмотрено в объеме 230 537 715,6 тысячи рублей, или 230 млрд 537 млн 715 тыс. 600 рублей.

Согласно целевым показателям (индикаторам) программы, доля научных исследований, проведенных в интересах квалифицированного заказчика, должна постепенно возрастать с 15% до 25%. Согласно этим же индикаторам, доля молодых ученых до 39 лет должна составлять около 44%. Число ученых, имеющих публикации в высокорейтинговых журналах и/или выступающих на конференциях уровня А, должно постепенно возрастать с 16 до 19 тыс. человек.