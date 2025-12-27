Раскрыт секрет древней славянской крепости

Решение нашли с помощью 3D-моделирования

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 декабря. /ТАСС/. Новое решение многолетней загадки археологов, изучавших городище Титчиха в Воронежской области, предложили в Новгородском государственном университете с помощью 3D-моделирования. Работа не только показывает, как выглядело жилище славян IX века, но и иллюстрирует гипотезу, что на месте одной постройки могли существовать два разных дома, возведенные в разное время с использованием различных технологий, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Если обратить внимание на шесть ям по периметру котлована, то по формальным признакам конструкцию можно было бы считать каркасно-столбовой. Но, поскольку в слое осталась облицовка, характерная для срубных конструкций, возникает противоречие. Каркас из столбов вряд ли мог сосуществовать с облицовкой - это просто избыточно. Исследователи НовГУ предложили такое объяснение: изначально здесь стояло каркасно-столбовое сооружение, которое и оставило ямки. Затем его разбирают или оно гибнет. И на том же месте, в том же котловане возводят второе, уже срубное сооружение, от которого и осталась облицовка. То есть перед нами следы двух разновременных построек", - пояснили в вузе.

Изучаемый объект - котлован жилой постройки площадью 16 кв. м. Раскопки середины XX века выявили странное сочетание: по периметру ямы сохранились ямки от шести столбов - признак каркасной конструкции, но вдоль стен лежали обгорелые плахи, тянущиеся от угла до угла - характерно для сруба. "Этот парадокс десятилетиями не находил объяснения", - добавили в вузе.

По словам исследователей, эта гипотеза может проливать свет на динамику жизни в пограничной крепости. Легкая каркасная постройка могла быть возведена быстро, на первом этапе освоения мыса, возможно, силами небольшой военной дружины или для временных нужд. Позднее, с укреплением поселения, развитием ремесел и оседанием населения, ее сменило капитальное, теплое срубное жилище, рассчитанное на долговременное проживание семьи. "Эта смена архитектурной традиции является важным маркером перехода от первоначального военно-стратегического лагеря к полноценному, сложноорганизованному поселению со своей социальной структурой и устойчивым бытом", - добавили в вузе.

"Данный вывод находит косвенное подтверждение в спорной, но интригующей гипотезе о более раннем возникновении городища еще во II-III веках как крупного торгового центра Богат, который, согласно легенде, был разрушен после похода князя Святослава в 962 году. Таким образом, смена строительных технологий на одном и том же пятачке земли может отражать не просто бытовую эволюцию, а разные исторические эпохи в долгой и сложной биографии Титчихи - от гипотетического дославянского торгового узла через этап славянского военного форпоста к крепости-поселению. Таким образом каждая из построек рассказывает свою главу в летописи южных рубежей Древней Руси", - пояснил автор гипотезы Иван Разживин.

Факты в поддержку

Гипотеза подкрепляется рядом наблюдений, на которые ранее не обращали внимания. "Во-первых, это углистая прослойка, лежащая не на дне, а выше. Во-вторых, часть развала печи залегает под обугленными плахами облицовки, что странно. И последнее: если сделать поверхность котлована полом, то получается глубже метра - это просто неудобно для жилья", - пояснил Разживин.

Модель демонстрирует позднюю, срубную постройку. Это высокая в 3,5 м изба из дубовых бревен, частично углубленная в грунт. Кровля - безгвоздевая, в самцовый фронтон врублены слеги, на них лежат плахи. Вся кровля была засыпана землей для теплоизоляции. Дверь в жилище была всего метр в высоту и 70 см в ширину, что объясняется суровыми климатическими условиями и необходимостью сохранять тепло. Исследование не только предлагает решение конкретной археологической головоломки, но и служит методологическим примером.

"Как считают исследователи, постройка была срубной, а не каркасно-столбовой. Об этом говорит ряд признаков. Однако ни одно существующее исследование не объясняет происхождение пустых столбовых ямок. Наша гипотеза закрывает этот пробел", - отметил Разживин. Созданная 3D-модель является не только научным продуктом, но и эффективным инструментом популяризации. Она переводит сложные археологические данные на универсальный визуальный язык, делая историческое наследие доступным для широкой аудитории, от школьников до ученых. Городище Титчиха, основанное в IX веке на мысе "Трудень", было образцом военно-инженерной мысли. Естественные крутые склоны делали его почти неуязвимым. Единственный уязвимый перешеек защищала мощная дерево-земляная стена из дубовых срубов высотой более 3 м и глубокий ров с частоколом из заостренных бревен.