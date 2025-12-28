Магнитных бурь на Земле до конца года не прогнозируется

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН добавили, что 28 декабря геомагнитная обстановка будет спокойной

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Геомагнитная обстановка на Земле останется спокойной до конца 2025 года. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Читайте также Опасны ли магнитные бури для человека

"Оставшиеся дни до нового года будут спокойными. Возможные вспышки на Землю уже точно не повлияют", - говорится в сообщении.

В лаборатории добавили, что 28 декабря геомагнитная обстановка будет спокойной, а вспышечная активность останется умеренно повышенной без рисков для Земли.