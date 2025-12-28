Магнитных бурь на Земле до конца года не прогнозируется
07:42
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Геомагнитная обстановка на Земле останется спокойной до конца 2025 года. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
"Оставшиеся дни до нового года будут спокойными. Возможные вспышки на Землю уже точно не повлияют", - говорится в сообщении.
В лаборатории добавили, что 28 декабря геомагнитная обстановка будет спокойной, а вспышечная активность останется умеренно повышенной без рисков для Земли.