Госкомиссия допустила до пуска ракету-носитель "Союз-2.1б" с 52 спутниками

Старт ракеты-носителя с площадки 1С космодрома Восточный запланирован на 16:18 мск

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Государственная комиссия допустила до заправки и пуска ракету-носитель "Союз-2.1б", которая выведет на орбиту 52 космических аппарата, включая спутники "Аист-2Т" №1 и №2. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Госкомиссия разрешила заправку топливом ракеты "Союз-2.1б" со спутниками "Аист-2T" и иными космическими аппаратами", - отметили в госкорпорации.

Старт ракеты-носителя с площадки 1С космодрома Восточный запланирован на 16:18 мск. Примерно через 9,5 минуты после старта головная часть вместе с разгонным блоком "Фрегат" отделится от третьей ступени ракеты. Основной полезной нагрузкой являются космические аппараты "Аист-2Т" №1 и №2 - их выведение на орбиту планируется в течение часа после старта. Также планируется доставить на орбиту 50 малых космических аппаратов.

Космические аппараты дистанционного зондирования Земли "Аист-2Т" предназначены для съемки поверхности планеты и получения стереоскопических изображений, на основе которых создаются цифровые модели местности. Спутники также будут использоваться для наблюдения за чрезвычайными ситуациями, включая пожары, наводнения и вулканическую активность. Два аппарата серии "Аист-2Т" - №1 и №2 - будут работать совместно, что позволит повысить точность данных и получить более полную и детальную информацию об исследуемых территориях. Планируемый срок активной работы спутников составляет не менее пяти лет.